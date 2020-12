Tunisie – Tourisme : vers le reclassement des hôtels tunisiens en 2021

Le ministre du Tourisme, Habib Ammar, a annoncé récemment qu’une classification des établissements touristiques sera publiée dans trois mois en 2021, et sera opérationnelle dans une année, compte tenu de la période dont disposeront les professionnels pour s’acclimater aux nouveaux critères et pour effectuer les investissements requis.

La classification actuelle des hôtels tunisiens remonte à 1994 et son corollaire le bradage des prix- a constamment préoccupé les Tour-operators étrangers qui ont toujours demandé à la réviser, conformément aux standards internationaux.

Ce reclassement est d’autant plus important on se retrouve souvent face à des hôtels 5 étoiles en Tunisie offrant des services d’un quatre et même parfois d’un trois étoiles.

Tekiano avec WMC