Insolite : Une console PS5 recouverte d’or vendue par le bijoutier russe Caviar

Le bijoutier russe Caviar propose une console Playstation PS5 en édition “Golden Rock” recouverte de 8 plaques d’or 18 carats et pesant 20kg en plus de manettes Dual Sens serties d’or et des manches en peau de crocodile pour la modique somme de 1,5 million d’euros.

Disponible en vente fin novembre 2020, la nouvelle playstation de Sony, la PS5, est en rupture de stock dans le monde dès sa sortie. Au moins, cette version inédite de la console, sera accessible ironisent les internautes.

SI vous avez 1 million d’euros, vous pouvez vos procurer cette PS5 en édition “Golden Rock” par la marque Caviar, bijoutier Russe. C’est tout juste 18 carats de 20 kg d’or, une manette avec insert d’or et…de la peau de croco pour les grips 😰 Au moins elle est en stock.🤔 pic.twitter.com/Af3xw76Ys9 — Conkerax (@conkerax) December 30, 2020

Le site phonandroid indique que le bijoutier russe va proposer courant 2021 d’autres appareils relookés à l’instar d’une paire d’Air Jordan, une gamme de Galaxy S21 et enfin des Airpods Max.

