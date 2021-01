Tunisie – météo : Températures en légère baisse

Le temps sera nuageux, jeudi 31 décembre 2020 avec des pluies isolées sur l’extrême nord du pays. Les températures seront en légère baisse et les maximales varieront entre 12 et 16 degrés sur les différentes régions, et se situeront au niveau de 10 degrés dans les hauteurs ouest de la Tunisie.

Le vent soufflera avec une vitesse relativement forte, entre 30 et 45 km/h près des côtes nord, et modérée, entre 15 et 30 km/h, dans le reste des régions. La mer sera agitée au nord du pays.