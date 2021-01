Tunisie : Augmentation du SMIG en 2021

Le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti ou SMIG pour les secteurs agricole et non agricole sera augmenté annonce le ministère des Affaires sociales dans un communiqué publié jeudi 31 décembre 2020 et ce en concertation avec les organisations patronale et ouvrière.

Les détails de l’augmentation du SMIG et du SMAG en 2021 en Tunisie sont comme suit :

1/ Majoration mensuelle de 26,208 dinars du salaire minimum garanti pour les secteurs non agricoles régis par le Code du travail (régime de 48 heures par semaine), passant de 403,104 dinars à 429,312 dinars par mois.

2/ Majoration mensuelle de 21,840 dinars du SMIG pour les secteurs non agricoles régis par le code du travail (régime de 40 heures par semaine), passant de 343,892 dinars à 365,732 dinars par mois.

3/ Le salaire minimum agricole garanti (SMAG) est passé 15,504 dinars à 16,512 dinars par jour, soit une augmentation de 1,008 dinar.

4/ Augmentation de 54 millimes par jour de la prime de technicité pour les travailleurs agricoles spécialisés, passant de 826 millimes à 880 millimes par jour, de sorte que le salaire minimum de ces travailleurs s’élève à 17,392 dinars par jour.

5/ Augmentation de la prime de technicité des travailleurs agricoles qualifiés de 101 millimes par jour, passant de 1,555 dinar à 1,656 dinar, portant le salaire minimum de ces travailleurs à 18,168 dinars par jour.