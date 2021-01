Le HUAWEI MateBook X Pro 2020 s’adapte à tout ce dont vous avez besoin

Les ordinateurs portables existent depuis quelques années maintenant, et au cours de cette période, nous avons vu toutes sortes de nouvelles fonctionnalités apparaître. Cependant, à mesure que les cycles de mise à niveau deviennent de plus en plus courts, l’innovation semble être de plus en plus rare. La vérité est que de nombreux ordinateurs portables actuels deviennent presque indiscernables.

Huawei est la marque qui a toujours résisté à cette tendance. Le géant de la technologie n’a pas peur de se détacher du peloton et de donner une nouvelle vie à ses ordinateurs portables. Son nouveau modèle phare, le MateBook X Pro 2020, ne fait pas l’exception.

Il y a beaucoup à aimer sur le MateBook X Pro 2020, mais ce qui est vraiment attirant c’est la fonctionnalité « multiécran activée par Huawei Share ». Cette technologie a été créée en interne chez Huawei et vous permet essentiellement de fusionner de manière transparente votre téléphone et votre ordinateur portable. Cela augmente considérablement votre productivité et rend le multitâche plus facile que jamais.

Vous commencez par transférer l’écran de votre téléphone sur le MateBook X Pro 2020. De là, vous pouvez contrôler les deux appareils à l’aide de l’écran tactile, de la souris et du clavier de l’ordinateur portable. L’utilisation d’applications pour smartphone est une toute nouvelle expérience lorsque vous pouvez exploiter le matériel et la puissance de calcul de votre ordinateur portable.

La collaboration multi-écrans est un véritable changeur de jeu en ce qui concerne l’édition de fichiers, car vous n’avez même pas besoin de les transférer. Si vous avez des documents sur votre téléphone que vous souhaitez modifier, il vous suffit de les sélectionner pour les ouvrir sur l’ordinateur portable et les y modifier. Ensuite, une fois que vous avez terminé, ils sont enregistrés par défaut sur votre téléphone.

Il ne s’agit pas seulement de documenter – les appels vocaux et les appels vidéo peuvent tous être traités sur votre ordinateur portable. Il n’est donc pas nécessaire de continuer à basculer entre les appareils.

Affichage Full View 3K

Lorsque le premier MateBook est apparu sur le marché, il a fourni un coup de pouce indispensable à l’industrie des ordinateurs portable. C’était le premier ordinateur portable au monde à disposer d’un écran Full View, mais en plus, il avait l’air spectaculaire. Maintenant, avec le MateBook X Pro 2020, Huawei a fait passer l’écran et le corps au niveau supérieur.

Bouton d’alimentation par empreinte digitale ultra-rapide: rapide et sûr

Les utilisateurs peuvent déverrouiller leurs smartphones de plus en plus rapidement ces jours-ci, augmentant ainsi la mise sur la concurrence autour de l’expérience utilisateur. Les appareils mobiles continuent de dépasser les ordinateurs portables à cet égard. Cependant, les consommateurs souhaitent déverrouiller leur ordinateur portable aussi rapidement qu’ils déverrouillent leur téléphone, ce qui permet une expérience transparente sur tous les appareils.

HUAWEI MateBook X Pro 2020 ne vous retient pas lorsque vous souhaitez vous remettre au travail. Une simple pression sur le bouton d’alimentation allumera l’ordinateur portable et vous connectera en toute sécurité, afin que vous puissiez revenir directement à ce que vous faisiez. C’est une option sûre et conviviale, en particulier si les utilisateurs oublient leurs mots de passe.

Communiqué