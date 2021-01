Les projections à la Cinémathèque Tunisienne reviennent en ce début d’année 2021. Une sélection des meilleurs films des célèbres réalisateurs le britannique Ken Loach et l’américain Stanley Kubrick seront proposés aux cinéphiles qui désirent renouer avec les salles obscures du 8 au 17 janvier 2021 à la cité de la culture de Tunis.

La bibliothèque de la Cinémathèque sera dotée d’un espace de visionnage, informe Tarek Ben Chaâbane, le directeur de la Cinémathèque Tunisienne. Côté programmation, nous espérons maintenir et renforcer l’élan pris par la Cinémathèque en consacrant des cycles et des rétrospectives à des cinématographies et à des cinéastes consacrés mais aussi, et surtout, à ceux qui sont, malgré leur qualité et leur souffle innovateur, très peu visibles, précise-t-il.

Les projections seront réparties entre un cycle consacré au grand cinéaste britannique Ken Loach et de Gros Plan dédiés aux grands maîtres du cinéma à l’instar du réalisateur américain Stanley Kubrick en plus de la projection d’un documentaire algérien récent “143, RUE DU DESERT” dirigé par Hassen Ferhani.

Programme des films de Ken Loach et Stanley Kubrick à la Cinémathèque Tunisienne du 8 au 17 janvier 2021

Vendredi 8 janvier 2021 :

17h00 : I, DANIEL BLAKE dir. Ken Loach, 2016, Royaume Uni, 100′

Samedi 9 janvier 2021 :

14h00 : LE VENT SE LÈVE dir. Ken Loach, 2006, Royaume Uni, 127’

17h00 : SORRY WE MISSED YOU dir. Ken Loach, 2019, Royaume Uni, 101′

Dimanche 10 janvier 2021 : Gros Plan

15h00 : EYES WIDE SHUT dir. Stanley Kubrick, 1999, États Unis, 159′

Mardi 12 janvier 2021 :

16h00 : 143, RUE DU DESERT dir. Hassen Ferhani, 2019, Algérie, 104′

Vendredi 15 janvier 2021 :

17h00 : LE VENT SE LÈVE dir. Ken Loach, 2006, Royaume Uni, 127′

Samedi 16 janvier 2021 :

14h00 : PAS DE LARME POUR JOY dir. Ken Loach,1967, Royaume Uni, 101′

17h00 : FAMILY LIFE dir. Ken Loach, 1971, Royaume Uni, 108′

Dimanche 17 janvier 2021 : Gros Plan

15h00 : BARRY LYNDON dir. Stanley Kubrick, 1975, États Unis, 159′

Malgré l’incertitude et le manque de visibilité dus à la pandémie du coronavirus, et en espérant que la situation sanitaire s’améliore, nous avons établi un programme d’activités couvrant le premier trimestre 2021 indique Tarak Ben chaâbane.

L’accès aux projections de la cinémathèque tunisienne se font dans la limite des places disponibles et dans le respect des conditions sanitaires. Les billets sont disponible au guichet de la Cinémathèque à la cité de la culture de Tunis à 3dt et 2dt tarif étudiant.

S.B.