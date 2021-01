Espérance Sportive de Tunis vs Al Ahly Benghazi: Streaming du match du 06 janvier 2021

L’Espérance Sportive de Tunis affronte Al Ahly Benghazi mercredi 06 janvier 2021 pour le compte du match retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF . Le match Espérance Sportive de Tunis vs Al Ahly Benghazi se déroule à partir de 15h00 sur la pelouse du stade de Radès.

Le match aller qui s’est déroulé en Egypte.Il s’est soldé avec un match nul (0-0). L’espérance Sportive de Tunis doit être prudente face à son adversaire qui s’avère coriace. La défense de l’EST se doit de montrer son efficacité.

Le match Espérance Sportive de Tunis vs Al Ahly Benghazi sera diffusé en direct live sur les chaînes Libya Sport, Salam Tv et la Wataniya 1. Vous pouvez regarder le match Espérance Sportive de Tunis vs Al Ahly Benghazi en streaming via ce lien de la watania1.tn

Tekiano