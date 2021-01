Ons Jabeur marque sa 1ère victoire de l’an 2021 au tournoi d’Abu Dhabi

La Tenniswoman Tunisienne Ons Jabeur, actuellement 31ème au classement WTA, a battu son adversaire Russe Anastasia Pavlyucenkova (38e au classement WTA), lors du premier tour du tournoi d’Abu Dhabi de tennis (surface dure) qui s’est tenu mercredi 06 janvier 2021.

La tunisienne a battu en 32èmes de finale du tournoi tournoi d’Abu Dhabi 2021 aux Emirats Arabes Unis la joueuse russe en deux sets (7-6 et 6-3).

First WIN of 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣! ✨🙌

Ons defeats 7-6 6-3 (saving 2 set points in the first set) Anastasia Pavlyuchenkova to reach the R2 at the #AbuDhabiWTA 👏👏💪💪

🎥 @WTA pic.twitter.com/taCeASXgZ3

— Ons Jabeur Fan Club (@OnsJabeurFans) January 6, 2021