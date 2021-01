Tunisie- Coronavirus: Une stratégie de vaccination en cours et priorité aux seniors, cadres médicaux et les malades chroniques

Le ministre de la santé tunisien Faouzi Mehdi indique que la ministère travaille afin d’accélérer les procédures de vaccination contre le coronavirus dans les plus brefs délais. Une campagne nationale de vaccination a été élaborée précisant les différentes étapes relatives à la vaccination, a ajouté le ministre, un vaccin qui sera gratuit et la priorité de vaccination est accordée aux personnes âgées (+60ans) ainsi que les cadres médicaux et les personnes atteintes de maladies chroniques, a-t-il rappelé.

Une stratégie visant la réduction des cas positifs et le nombre de décès tout en préservant les capacités d’accueil des structures hospitalières et protégeant le personnel médical aussi bien dans les établissements hospitaliers public que privé a été mise en place affirme le ministre lors d’une conférence de presse.

Un comité de pilotage a été crée sous la conduite du directeur de l’institut Pasteur, Hechemi Louzir, a encore dit Faouzi Mehdi. Ce comité sera composé de représentants de ministères ainsi que de la société civile, en plus de la formation de comités régionaux supervisés par les gouverneurs.

Le ministre a indiqué la création de centre régional de vaccination dans chaque gouvernorat qui sera ouvert durant les jours de la semaine et un centre dans chaque délégation sera ouvert le week-end.

Des mesures ont été également prises pour la vaccination des personnes dans les établissements d’accueil des personnes âgées et dans les prisons.

Un système de vaccination E-Vax est en cours d’élaboration présentant les différentes étapes de la vaccination dès l’inscription jusqu’au suivi des citoyens après la vaccination, a encore noté le ministre de la santé. Les tunisiens qui désirent se faire vacciner doivent s’enregistrer via l’application.

Tekiano avec TAP