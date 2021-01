Pour utiliser WhatsApp, dorénavant vous êtes obligés de partager vos données avec Facebook

WhatsApp vient de mettre à jour ses conditions de service et sa politique de confidentialité, il exigera dorénavant le partage d’une quantité importante de données utilisateur avec Facebook.

Facebook informe que les données partagées seront utilisées pour “comprendre comment les services sont utilisés”, “améliorer les services”, “faire des suggestions pour vous”, “personnaliser les fonctionnalités et le contenu” et “afficher des offres et des publicités pertinentes dans les produits de la société Facebook”.

#WhatsApp updated its Privacy Policy and Terms of Services, making data-sharing with Facebook mandatory for all.

IMPORTANT — You must accept it before February 8; otherwise, your account will be DELETED.

#facebook #datasecurity pic.twitter.com/xnE5rFDliG

— palak (@impalaklive) January 6, 2021