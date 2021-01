Projet Fabriket Lafkar: Une campagne pour lancer le 1er centre d’innovation pour les enfants à Nabeul

Une première campagne de financement participatif est lancée pour soutenir le projet Fabriket Lafkar qui consiste à établir 2 à 3 conteneurs d’une superficie variable entre 60 et 75 m² couvert avec un aménagement extérieur qui sera un premier espace d’innovation pour enfants et adolescents à Sidi Amor Nabeul.

“Nous avons besoin de votre soutien pour atteindre l’objectif de permettre à 20 enfants (8-15 ans) et 6 adolescents (15-18 ans) dans chaque cohorte de suivre le programme Digital Fabrication Lab afin qu’ils acquièrent des compétences techniques en robotique et en impression 3D d’ici Décembre 2021.” précisent les initiateurs de Fabriket Lafkar.

Vidéo explicative du projet Fabriket Lafkar à Nabeul:

Fabriket Lafkar est un projet de Social Innovators Network In Tunisia, une plateforme 100% en ligne pour les initiatives inhérentes en période de crise. En mars 2020, le Social Innovators Network a entamé son parcours pour soutenir les initiatives communautaires à travers son programme d’accélération en ligne: le Network rassemble des innovateurs sociétaux, des facilitateurs, des experts, des acteurs de la société civile, des volontaires ainsi que des institutions publiques afin de consolider les initiatives sociétales.

Fabriket kafkar sera aussi ouvert à plusieurs clubs de Nabeul pour proposer des programmes culturels, éducatifs et créatifs ainsi que les organisations locales. Un véritable investissement collectif dans la région!

Pour participer à la compagne dont l’objectif est de lancer ce premier centre d’innovation pour les enfants et les jeunes de Sidi Amor à Nabeul, donner vos dons via la plateforme de cha9a9a.tn : FABRIKET LAFKAR, for all of us!

