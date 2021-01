Sexo santé: Une application sur la santé sexuelle et reproductive dédiée aux jeunes et ados

L’Office National de la Famille et de la Population (ONFP) lance une application mobile éducative appelée “Sexo Santé” sur la santé sexuelle et reproductive sexo santé. Le lancement l’application mobile Sexo Santé s’insère dans le cadre du travail de prise en charge des adolescents et des jeunes par l’ONFP.

Cette initiative a pour but de fournir aux jeunes et adolescents des informations fiables, approuvées par des experts en la matière. Sexo Santé est une APP mobile gratuite réalisée par l’Office National de la Famille et de la Population pour sensibiliser les jeunes et les adolescents sur la santé sexuelle et reproductive.

Le but de l’application est l’information l’éducation et la sensibilisation autour de certains thèmes de santé sexuelle et reproductive à savoir : la puberté, l’adolescence, la grossesse, les infections sexuellement transmissibles, la contraception et d’autres thèmes…..

Le contenu de l’application a été élaboré par des médecins, des sexologues, des psychologues ainsi que des spécialistes en communication.

L’application mobile es téléchargeable gratuitement sur PLAY STORE via ce lien : Sexo Santé

Tekiano