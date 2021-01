une nouvelle vague de phishing sur Facebook: L’ANSI conseille de suivre les recommandations suivantes

L’Agence nationale de la sécurité informatique (ANSI) met en garde contre une nouvelle vague de phishing qui se propage sur Facebook en usurpant l’identité de plusieurs FSI et opérateurs téléphoniques.

En effet, cette page, conçue par des pirates informatiques, demande aux utilisateurs de s’inscrire en les faisant croire qu’ils peuvent bénéficier d’une recharge gratuite de 20 Go et de 4 000 minutes d’appels vers tous les réseaux. En réalité, ces opérations d’inscription se font via des sites web malveillants ayant la charte graphique des entreprises usurpées.

L’Agence Nationale de la Sécurité Informatique met en garde contre une nouvelle vague de #phishing qui se propage sur… Posted by Agence nationale de sécurité informatique ANSI on Wednesday, January 6, 2021

L’ANSI conseille de suivre les recommandations suivantes :

– Assurez-vous de l’authenticité des pages Facebook professionnelles, en inspectant le “badge de vérification bleu” à côté du titre.

– Installez les extensions ” Web Of Trust (WOT) ” ” Netcraft ” et ” adblockplus ” dans votre navigateur web, pour vérifier la fiabilité des sites web visités et bloquer les annonces publicitaires douteuses.