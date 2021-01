Cycle “Martyr” de Fadhel Jaïbi les 15, 16 et 17 Janvier 2021 au 4ème Art de Tunis

La pièce de théâtre tunisienne “Martyr”, production du Théâtre national tunisien (TNT 2020), mise en scène de Fadhel Jaïbi d’après une œuvre de l’écrivain de théâtre allemand Marius Von Mayenburg sera présentée les les 15, 16 et 17 Janvier 2021 à l’espace 4ème Art, sis avenue de Paris, Tunis.

La pièce “Martyr” est interprétée par les acteurs du jeune Théâtre National 2020; Aws Al Zubaidy, Nouha Naffeti, Malek Chafroud, May Al Salim, Clara Fetouie el Hawa, Mahdi Ayed, Siwar Abdaoui, Amen Allah Atrous et Hamza Ouertatani

La mise en scène, dramaturgie et scénographie est de Fadhel Jaïbi.

Présentation : Traiter encore, aujourd’hui de la radicalisation religieuse, sans manichéisme simplificateur…

Démontrer que « ça n’arrive pas qu’aux autres »…

Aller chercher dans une autre religion monothéiste ce qui ravage la vôtre…

Exposer les quasi mêmes mécanismes, causes, détournements, abus et déviances, conséquences meurtrières… d’un pays l’autre, nonobstant les différences socio-politico-économiques évidentes…dans une adaptation théâtrale fidèle à l’original…

Remonter aux sources premières des dysfonctionnements de l’ordre du monde et de ses valeurs.

Traiter de l’endoctrinement subtil, diffus et subliminal des consciences juvéniles immatures (famille, école, religion, crises économiques et individuelles)…

Tels sont les principaux ressorts de la déconstruction courageuse des enjeux de la montée de l’extrémisme religieux dans l’œuvre de M.Von Mayenburg relayés par un regard posé dans « l’ici et maintenant » d’une Tunisie en pleins bouleversements, confrontée à ses propres démons.

Cette résonance/correspondance troublante fait sens pour moi plus que jamais dans ce village-monde qu’est devenue la planète aujourd’hui.

A noter que “Martyr” n’est que complémentaire des œuvres précédentes de Jaibi, produites pour le Théâtre national tunisien (TNT) qu’il dirige depuis 2014. Une orientation qui vient s’ajouter aux thèmes abordés dans «Violence (s) », «Peur (s)» et « Tsunami » qui sont toutes réalisées après la révolution de 2011.

La pièce de théâtre “Martyr” sera présentée: – Vendredi 15 janvier 2021 à 16h

– Samedi 16 janvier 2021 à 16h

– Dimanche 17 janvier 2021 à 16h

Les Tickets aux prix de 20 dt pour le grand public et 12 dt pour les étudiants sont disponibles au guichet du 4ème Art de Tunis.

