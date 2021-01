Match Club Africain vs Etoile Sportive du Sahel: regarder le match en streaming

Le Club Africain affronte l’Etoile Sportive du Sahel mardi 12 janvier 2021 dans le cadre d’un match comptant pour la 8ème journée de la ligue 1 tunisienne. Le match CA vs ESS se déroule à partir de 14h00 sur la pelouse du stade de Radès.

Fait insolite lors de ce classico tunisien, le Club Africain et l’Etoile Sportive du Sahel disputent cette rencontre sans entraîneurs. L’Etoile Sportive du Sahel a décidé, lundi, de résilier le contrat de l’entraineur brésilien Jorvan Vieira et son adjoint Philipe Silvano à l’amiable, pour résultats insatisfaisants. Lassaad Dridi a décidé de démissionner de son poste d’entraineur du Club Africain.

Le match CA vs ESS sera diffusé en direct live sur les chaines Watania 1 et Al Kass 2, vous pouvez suivre le streaming du match club africain et l’étoile du sahel ici, via ce lien de la watania1.tn

Match CA vs ESS en streaming:

