FC Barcelona, PSG, Juve, Inter Milan, Naples, OM, Real Sociedad: où regarder les grands matchs du 13 janvier

Plusieurs grands matchs seront transmis mercredi 13 janvier 2021 dans des stades sans publics mais que les amateurs de footballs pourront suivre sur leurs télés.

Le match Trophée des Champions de ligue 1 de France , PSG vs OM sera transmis sur téléfoot, Canal + et beinsports ar 6.

Regardez les matchs de 8èmes de finale de la Coupe d’Italie 2020

Fiorentina vs Inter Milan dès 15h sur Sport TV 2 et Rai 1

Match Naples vs Empoli à 17h45 sur Sport TV 3 et Rai 2

Match Juventus Turin vs Genoa 20h45 sur Sport TV 1 et Rai 1

Le match de la demi finale de la Super Coupe d’Espagne 2021

Real Sociedad vs FC Barcelone sera diffusé en direct live dès 20h45 sur KSA Sport, L’Equipe TV et Vamos