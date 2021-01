Match CS Sfaxien – Espérance de Tunis : regarder le classico tunisien en streaming

Le Club Sportif Sfaxien affronte l’Espérance sportive de Tunis mercredi 13 janvier 2021 dans le cadre d’un match comptant pour la 8ème journée de la Ligue 1 tunisienne. Le classico tunisien CSS vs EST sera disputé sur la pelouse du stade Taïeb-Mehiri à Safx.

Le Classico Espérance de Tunis – CS Sfaxien sera joué sans la présence du public sfaxois puisque le CSS a refusé d’accepter les 300 billets consacré au fans du club par la direction de

L’Espérance sportive de Tunis toujours en tête de classement vont affronter les sfaxiens, éliminés en cours de semaine de la Ligue des champions d’Afrique et qui souffrent de l’absence du buteur Firas Chaouat atteint par le coronavirus. L’équipe de CSS se retrouve actuellement 4e avec 10 points avec deux matches en moins.

Vous pouvez suivre le match CSS vs EST en direct live sur la chaine Watania 1. Regardez la rencontre Club Sfaxien vs Espérance de Tunis en streaming via le lien suivant http://www.watania1.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89

Match CSS vs EST en streaming :

Tekiano