match PSG vs OM: où regarder la rencontre du trophée des champions 2021 mercredi 13 janvier

Paris-Saint Germain joue contre l’Olympique de Marseille mercredi 13 janvier 2021 dans le cadre d’un match comptant pour le Trophée des champions. Le match PSG vs OM sera joué à 21H au stade Bollaert Deleis.

Le Trophée des champions 2021 est programmé en ouverture de la saison footballistique en match simple et oppose cette année le PSG, champion de France en titre de Ligue 1 et l’OM vainqueur de la Coupe de France.

Vous pouvez regarder le match PSG vs OM en direct live sur canal+, Téléfoot et beinsports ar 6. Le streaming du match match PSG vs OM est accessible en vous abonnant à Canal+.

