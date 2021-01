OPPO & Nendo annoncent une nouvelle série d’objets high-tech

OPPO annonce la création d’une nouvelle série de concepts technologiques aux designs inventifs, créée en partenariat avec le studio japonais Nendo. La collaboration centrée sur l’humain, a été annoncée en décembre 2020, lors de la 4ème édition de l’exposition internationale de design industriel en Chine (CIIDE).

OPPO et Oki Sato, à la fois PDG mais aussi chef designer du studio Japonais, ont travaillé sur la mise en place de toute une palette d’objets connectés high-tech. Plus qu’une simple collaboration, c’est la rencontre du design et de l’innovation au profil de l’humain.

OPPO se démarque par son ADN : le design

« Nouveaux designs, nouvelles tendances, pour un nouvel élan », plus qu’une simple devise c’est le thème de cette année de l’exposition internationale annuelle de design industriel. Motivée par la volonté d’innover toujours en matière de création et de conception, OPPO présente la rétrospective de ces créations afin de mettre en lumière les meilleures innovations industrielles chinoises.

Cette quête d’innovation, entre design révolutionnaire et technologies de pointe, est née en 2008 avec la sortie du premier smartphone OPPO « Smiley Face ». Les années suivantes ont été marquées par l’arrivée de l’OPPO Finder en 2012 (l’un des smartphones les plus fins au monde), Find 5 en 2014 (un smartphone au design incurvé 2,5D) ou encore R9 en 2016 (un smartphone à la prise en main largement améliorée). Plus récemment encore, OPPO s’est distingué avec le Find X2 Lite, smartphone 5G le plus fin au monde à sa sortie.

OPPO redouble d’ingéniosité en matière de design photographiques afin de faire vivre une expérience unique aux utilisateurs. C’est en 2014 qu’OPPO se distingue par le N3, le premier smartphone équipé d’une caméra rotative motorisée, mais encore en 2018 avec Find X, smartphone dissimulant la caméra à l’intérieur du boîtier grâce à un design coulissant.

Cette démarche de la marque qui souligne l’innovation, intègre 11 composants, dont des caméras, des capteurs avant et arrière, ainsi qu’un taux d’occupation de l’écran de 93,8 %. Par la suite OPPO est allé encore plus loin avec Reno 10x Zoom, dont la caméra pivotante a inspiré de nombreux autres designs sur le marché.

En novembre 2020, OPPO a présenté le fruit de ses dernières explorations en matière d’ergonomie avec le concept OPPO X 2021, un smartphone enroulable révélé à l’occasion de l’événement OPPO INNO DAY 2020. Grâce à son écran, réglable à l’infini entre sa taille minimale mais aussi maximale, ce smartphone personnalisable donne une grande marge de manœuvre afin que chaque expérience d’utilisation soit une expérience authentique.

Un design qui comble les désirs

Lors de l’exposition au CIIDE, OPPO a présenté le « slide-phone » et le « music-link » conçus et fabriqués avec le studio Nendo. Le « slide-phone », est le produit qui procure un maximum de confort selon les préférences. Personnalisable à souhait, chaque utilisateur peut s’approprier le smartphone selon ses propres désirs afin de profiter pleinement de toutes les fonctionnalités mises à sa disposition.

Le « slide-phone », doté de trois écrans pliables fixés par des charnières, permet à l’utilisateur d’ajuster la forme de son smartphone selon ses besoins, permettant ainsi l’utilisation à une seule main. Avec son design futuriste et son stylet le « slide-phone » offre plus qu’une simple expérience utilisation, car c’est un voyage dans le futur accessible à portée de main.

« Music-link », le second concept présenté par OPPO et Nendo, propose une série d’appareils intelligents connectés : écouteurs sans-fil qui comprennent une montre intelligente, un haut-parleur IA, un chargeur portable et un chargeur sans fil.

Chaque objet, conçu de façon organique, fonctionne en parfaite symbiose avec les autres et répond aux attentes esthétiques les plus exigeantes. Lorsque les écouteurs sans-fil et l’étui de chargement portable sont placés sur le haut-parleur IA, la musique passe automatiquement des écouteurs au haut-parleur pour vous faire vivre un voyage auditif immersif.

Dans la conceptualisation et la fabrication de cette série d’objets connectés, Oppo affiche son désir de faire de la technologie une véritable philosophie ou la rencontre du design et de l’innovation font du confort humain, la pièce maîtresse de son apogée technologique.

Oki Sato, PDG et chef designer de Nendo, a déclaré : « J’ai été impressionné par la philosophie d’OPPO, qui va au-delà de l’exploitation pure des dernières technologies afin de crée une bonne relation entre les utilisateurs et leurs produits grâce à une approche tournée vers l’humain. J’ai hâte de découvrir les nouveaux concepts de l’équipe OPPO et de voir comment ils parviennent à trouver un équilibre entre technologie et engagement ».

Xiao Bo, designer chef de l’équipe Design Industriel d’OPPO, a signalé : « Le design de Nendo est étroitement lié à la philosophie d’OPPO, centrée sur l’humain. OPPO désire offrir aux utilisateurs la meilleure expérience produite grâce à des technologies de pointe et un design révolutionnaire. Ce partenariat est fondé sur la devise qui affirme que pour créer un produit innovateur qui assure le confort des utilisateurs, nous devons cerner l’aspect humain. À l’avenir, nous allons redoubler d’efforts dans cette direction pour crée des produits qui offrent une expérience intuitive et agréable ».

En tant que précurseur et leader dans le domaine technologique mais aussi esthétique, OPPO a établi un centre de design industriel consacré au design et à l’innovation. Ses recherches ont permis à l’OPPO Find X et à l’OPPO Find 2 Neo de remporter le prix « Good Design » 2020, tout en sachant que l’OPPO Find X2 Pro a remporté le prix Swan du concours de design des smartphones en Chine. Fort de ces avancées et tourné vers l’avenir, OPPO continuera ses recherches et ses créations pour faire de chaque expérience utilisateur une nouvelle découverte.

communiqué