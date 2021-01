Tunisie – coronavirus: Les crèches et jardins d’enfants reprendront normalement leurs activités lundi 18 Janvier

Le ministère de la femme, de la famille et des séniors a annoncé mercredi dans un communiqué, qu’il a été décidé de suspendre les activités des crèches et des jardins d’enfants pendant la période de confinement général en Tunisie décrété du 14 au 17 janvier 2021 tandis qu’ils reprendront leurs activités normalement à partir du lundi 18 janvier 2021 tout en veillant au respect du protocole sanitaire anti-covid-19.

Il a été également décidé de suspendre les activités de toutes les structures d’enfance (clubs, complexes d’enfance, centres intégrés de la jeunesse et de l’enfance) du 14 au 24 janvier 2021 tout en assurant les services d’hébergement, de restauration et d’assistance psychologique.

Le ministre de la santé, Faouzi Mehdi, avait annoncé hier, lors d’une conférence de presse, que l’instance nationale de lutte contre le coronavirus a décidé de décréter le confinement général pendant 4 jours à partir du jeudi 14 janvier jusqu’au dimanche 17 janvier 2021 et ce, à l’exception des secteurs vitaux.

Un couvre- feu en Tunisie est aussi décrété à partir de 16h jusqu’à 06 du matin et les cours seront suspendus dans les différents établissements scolaires ainsi que de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle dans les secteurs public et privé à partir du mercredi 13 janvier après la fin des cours jusqu’au 24 janvier 2021.