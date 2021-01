Tunisie – météo : Pluies éparses et baisse des températures dès le 15 janvier

Des changements météorologiques sont attendus, au cours de la journée du vendredi 15 janvier 2021. Des pluies éparses et orageuses seront enregistrées, l’après-midi, sur le Nord-ouest et concerneront progressivement, au cours de la nuit, le Nord-est du pays.

Des vents forts souffleront sur le Nord et le Sahel, atteignant une vitesse de 60 km /heure. L’Institut National de la Météorologie (INM) souligne que les bulletins d’alertes seront valables pour la navigation et la pêche maritime. La Mer sera très agitée dans le Nord et dans le golfe de Hammamet.

Une baisse notable de la température dans les hauteurs, les maximales ne dépasseront pas les 8 degrés dans les hauteurs et varieront entre 12 et 18 degrés, dans le reste des régions.