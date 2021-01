Mondial Hand 2021: Tunisie vs Brésil , où regarder le match du 17 janvier

Le deuxième match de l’équipe nationale dans le cadre du championnat du monde de handball 2021 oppose la Tunisie au Brésil, dimanche 17 janvier. Le match Tunisie vs Brésil sera joué à partir de 18H00 au New Capital Sports Hall, Caire.

L’autre duel qui sera disputé dans le groupe B, opposera l’Espagne à la Pologne et sera joué à 20H30. Rappelons que les 3 premiers de chaque groupe seront qualifiés à l’étape suivante du mondial hand 2021. La Tunisie est actuellement dernière du classement dans ce groupe B. Gagner est impératif pour avoir des chances de se qualifier.

Vous pouvez regarder le match Tunisie vs Brésil en direct live sur la chaine égyptienne ON Time Sports 3, sur Teledeporte et sur la chaine beinsports fr 3.

Le Streaming du match Tunisie vs Brésil est accessible sur IHF TV et en vous inscrivant sur beinconnect.

