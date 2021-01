Tunisie: les nouveaux ministres du gouvernement Mechichi

Hichem Mechichi, le chef du gouvernement tunisien a décidé un remaniement ministériel dans la soirée du samedi 16 janvier 2021.

Liste des nouveaux ministres du gouvernement Mechichi:

Ministre de la Justice : Youssef Zouaghi

Ministre de l’Intérieur : Walid Dhahbi

Ministre des domaines de l’Etat et des Affaires foncières : Abdellatif Missaoui

Ministre des Affaires locales et de l’Environnement Chiheb Ben Ahmed

Ministre de la Santé :Hédi Khairi

Ministre de l’Industrie et des PME : Ridha Ben Mosbah

Ministre de l’Energie et des Mines :Sofien Ben Tounes

Ministre de l’Agriculture et des Ressources hydrauliques : Oussama Khriji

Ministre de la Culture et de la mise en valeur du Patrimoine : Youssef Ben Brahim

Ministre de la Formation professionnelle, de l’Emploi, de l’Economie sociale et de la Solidarité : Youssef Fennira

Ministre de la Jeunesse et des Sports : Zakaria Belkhoja

Par ailleurs, le poste de secrétaire d’Etat aux finances est supprimé. Le ministère chargé de la relation avec les instances constitutionnelle et la société civile a aussi été supprimé et les services de ce département sont désormais rattachés à la présidence du gouvernement.