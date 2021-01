CoviDar, une initiative citoyenne pour la prise en charge des malades de coronavirus chez eux

CoviDar est une initiative citoyenne tunisienne récemment lancée qui permet le suivi à domicile des patients atteints de Coronavirus en Tunisie. Une plateforme numérique co-développée par la société Katomi en collaboration avec les initiateurs de CoviDar permet en sécurisant le suivi à domicile des patients de désencombrer les structures de soins en limitant le recours à l’hospitalisation.

CoviDar s’adresse aux patients atteints de COVID19 en Tunisie, afin prendre en charge gratuitement les patients à un stade précoce avant aggravation. CoviDar projette aussi d’aider au retour précoce et sécurisé des patients à domicile s’ils sont hospitalisés. Les actions de CoviDar seront un important levier pour désengorger les services et réanimations des Hôpitaux tunisiens.

Des célébrités Tunisiennes, artistes et sportives de haut niveau montrent leur soutien à l’initiative CoviDar à l’instar de Dorra Bouchoucha, Hatem KAROUI, Sonia M’barek, Najla Ben Abdallah, Mehdi Ayachi, Hamdi Hadda et Sarra Besbes qui ont participé à cette vidéo :

La plateforme CoviDar est disponible sur le Web et sur les smartphones via une application mobile et permet aux médecins géolocalisés, de suivre quotidiennement, en complément d’une consultation, l’évolution des patients à proximité et d’être notifiés en cas de détérioration de leur état de santé.

Cet outil permet également de suivre le parcours du patient depuis son premier contact avec le centre d’appel CoviDar jusqu’à son retour à domicile après une éventuelle hospitalisation grâce à un Dossier Patient Numérisé.

A ce jour, plus d’une vingtaine de médecins ont intégré la plateforme dans la gestion de leurs patients Covid à domicile et à terme, plus de 500 patients pourront bénéficier gratuitement de cet outil.

Une collecte de fonds est lancée en ligne via la plateforme Cha9a9a pour financer cette initiative gratuite: www.cha9a9a.tn/fund/detail/covidar et sur le site covidar-tn.com/dons/

Pour contacter CoviDar, appelez le numéro vert: 80 10 68 60

Plus d’informations sur l’initiative CoviDar : https://covidar-tn.com/

Plus d’informations sur Katomi : https://katomi.co

S.B.