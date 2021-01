HUAWEI : L’intégration d’un seul écosystème dans les milieux professionnelle moderne

De nos jours, les utilisateurs sont toujours entourés d’écrans et d’appareils intelligents au travail, notamment un ordinateur portable, un smartphone et parfois même une tablette, et tous sont utilisés simultanément. Cependant, le passage d’un appareil à un autre, à la fois pour un usage personnel et professionnel, peut non seulement vous ralentir, mais aussi être assez perturbateur en termes de productivité.

Pour répondre à tous vos besoins et vous faciliter le quotidien professionnel et personnel, Huawei vous aide en ayant tous ses appareils et services intelligents connectés dans le cadre de son concept d’écosystème 1 + 8 + n dans le cadre de la stratégie de vie Seamless AI, la gamme de produits de Huawei bénéficie d’une forte interconnectivité pour une expérience plus connectée. Cela inclut d’avoir le smartphone au centre de tout cela (1), avec 8 catégories de produits Huawei (8) et des appareils compatibles IoT sans fin (n), tous connectés par des couches telles que Huawei Share et HiLink (+).

Essentiellement, cela signifie que ces appareils seront complètement interconnectés, permettant une expérience plus productive sur les lieux de travail, à la fois au bureau et en travaillant à domicile.

Cela peut être mieux expliqué sous un aspect plus pratique. Prenons une situation dans laquelle l’utilisateur travaille sur quelque chose d’important sur son ordinateur portable, mais reste distrait par les notifications ou les appels sur son téléphone. Ou une situation où ils ont besoin de transférer des images, des vidéos ou des fichiers entre un ordinateur portable et un smartphone mais n’ont pas le temps ni les câbles pour connecter les deux appareils.

Une autre situation serait lorsque les utilisateurs sont en déplacement avec leur tablette, mais doivent continuer à sortir leur smartphone d’un sac ou d’une poche pour répondre à un SMS ou même prendre un appel. Tout cela peut être pris en charge avec des produits intelligemment interconnectés sous un même écosystème.

Par exemple, avec un smartphone HUAWEI Mate 40 Pro et un ordinateur portable HUAWEI MateBook X à leur disposition, les utilisateurs doivent simplement toucher le smartphone sur l’ordinateur portable pour diffuser instantanément et sans fil l’affichage du smartphone sur l’écran de l’ordinateur portable.

Cette fonctionnalité intelligente, appelée collaboration multi-écrans, apporte une toute nouvelle gamme de fonctionnalités interactives. Les utilisateurs peuvent contrôler les deux appareils en même temps, avec les périphériques de l’ordinateur portable, transférer des fichiers entre eux avec un simple glisser-déposer et même assister aux appels directement depuis l’ordinateur portable lui-même.

Les utilisateurs peuvent également ouvrir trois fenêtres pour exécuter plusieurs applications mobiles simultanément. Ces fonctionnalités garantissent que la productivité ne soit pas affectée ni perturbée par la nécessité de prendre un deuxième appareil. Cette fonctionnalité fonctionne également avec le HUAWEI MatePad Pro, qui permet aux utilisateurs de diffuser.

Leur smartphone s’affiche sur l’écran de la tablette, contrôlant ainsi les deux appareils ensemble. Un autre grand avantage de cette fonctionnalité est que les utilisateurs peuvent profiter du plus grand écran de la tablette ou de l’ordinateur portable.

Les avoir connectés sous un même écosystème permet également une expérience audio fluide sur le lieu de travail. Par exemple, le HUAWEI FreeBuds Pro peut être connecté à plusieurs appareils, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent écouter de la musique sur leur ordinateur portable, mais s’ils reçoivent un appel sur leur smartphone, basculez de manière transparente sans aucun problème.

Tous ces appareils et services de Huawei sont connectés sous un seul identifiant Huawei, ce qui permet d’accéder à tous les services cloud de Huawei pour des données personnelles sécurisées et des préférences partagées entre les appareils.

Être dans un écosystème entièrement connecté a sa juste part d’avantages, où les utilisateurs peuvent profiter d’une interaction transparente entre leurs appareils en leur garantissant d’atteindre le potentiel maximum de productivité sur le lieu de travail. Avec les produits et services de Huawei, les utilisateurs peuvent profiter d’une expérience entre leurs appareils interconnectés, ce qui permet un transfert de données plus rapide et une meilleure interaction, créant ainsi la voie vers un espace de travail plus technologiquement avancé.

Communiqué HUAWEI