Les smartphones Galaxy S21, Galaxy S21+ et samsung galaxy Ultra en précommande

Les smartphones de Samsung, Galaxy S21 et Galaxy S21+ seront disponibles en Tunisie dans les versions Carrier et Unlocked by Samsung sur Samsung.com, chez les opérateurs et les revendeurs en ligne à partir du 29 janvier 2021.

Les deux appareils seront disponibles dans les couleurs suivantes, avec des finitions de luxe de type “haze” :

● Galaxy S21 : Phantom Violet, Phantom Gray, Phantom Pink et Phantom White en modèles de 128 Go et 256 Go avec 8 Go de RAM (256 Go disponibles en Phantom Gray uniquement)

● Galaxy S21+ : Phantom Violet, Phantom Silver et Phantom Black en modèles de 128 Go et 256 Go avec 8 Go de RAM (256 Go disponibles en Phantom Black uniquement)

Samsung présente le Galaxy S21, le Galaxy S21+ et le Galaxy S21 ultra comme les derniers appareils phares qui vous permettent de vous exprimer. Conçu pour notre mode de vie actuel, le Galaxy S21 est bourré d’innovations de pointe afin que vous puissiez profiter au maximum de chaque instant.

La nouvelle série phare présente un design iconique qui fait tourner les têtes, un appareil photo épique de qualité professionnelle pour les utilisateurs de tous niveaux et le processeur le plus avancé jamais utilisé dans un appareil Galaxy. Et chaque appareil offre la connectivité, la puissance et les performances que seul Samsung peut offrir.

Depuis plus d’une décennie, la série Galaxy S offre des expériences mobiles révolutionnaires et phares aux personnes qui utilisent leur smartphone pour s’exprimer, se connecter et se divertir. La nouvelle série Galaxy S21 s’appuie sur cet héritage pour offrir l’expérience phare haut de gamme et rendre chaque jour unique. Le Galaxy S21 sera disponible dans une variété de modèles, afin que vous puissiez trouver le complément parfait pour votre style et vos besoins personnels.

Pour les utilisateurs qui exigent une expérience mobile phare, avec des innovations de qualité professionnelle et des performances haut de gamme, à différents niveaux de prix, les Galaxy S21 et Galaxy S21+ sont disponibles dans toutes les catégories – et même plus.

Les pré-commandes des smartphones Samsung en Tunisie à savoir le Galaxy S21, le Galaxy S21+ et le samsung galaxy Ultra commencent à partir du 15 janvier jusqu’au 04 février 2021 en ligne. Le site web des pré-commandes : https://www.s21preorder.tn/

Tekiano avec communiqué