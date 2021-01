Tunisie – Soldes 2021 : Les soldes d’hiver démarreront vendredi 29 janvier

La date du début des soldes en Tunisie a été fixée par l’UTICA. Les soldes d’hiver 2021 en Tunisie démarreront vendredi 29 janvier 2021 pour une durée de 6 semaines, a annoncé, lundi, la Chambre syndicale du commerce des tissus et du prêt-à-porter en détail relevant de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat(UTICA).

L’UTICA précise que cette les soldes apportera un dynamisme à l’activité commerciale et soutiendra le pouvoir d’achat, ce qui nécessite la contribution efficiente de tous les commerçants du secteur du textile et de l’habillement.

Elle appelle les participants à cet événement à respecter les lois régissant les soldes et les publicités, et ce, en déposant une déclaration pour l’opération des soldes et à faire l’inventaire des produits qui feront l’objet des soldes auprès des services du ministère du Commerce. tout en respectant les taux des réductions, lesquels ne doivent pas être en-dessous des 20%.

Les commerçants doivent afficher le prix initial et le prix soldé sur les devantures des boutiques, en utilisant le terme” solde saisonnier “.

La Chambre a appelé, aussi, à la nécessité de faire face aux offres frauduleuses et de lutter contre tous les abus ainsi que les ventes promotionnelles au courant de la période des soldes et avant 40 jours.