Le digital au féminin; Une exposition de Olfa Dabbabi à WeCode Land

La star du digital art Olfa Dabbabi expose dans les locaux de la startup tunisienne WeCode sis 04 rue Sufetula, Mutuelle ville, du 11 au 24 Janvier 2021. La jeune artiste présente sa collection “Le Digital au Feminin”.

Dans le cadre de la galerie d’art numérique d’Olfa Dabbebi organisée par “WeCode Land”, une journée spéciale dédiée à nos stars et icônes artistiques tunisiennes est en préparation jeudi 21 janvier afin de promouvoir le lien entre le champ numérique et celui de l’art de 12h à 17h et elle est ouverte au grand public.

Olfa Dabbabi est une jeune artiste digital qui a fait des études en design graphique et a commencé à faire des illustrations depuis 2 ans. Sa source d’inspiration est la femme, elle est le sujet de toutes ses illustrations, elle représente pour elle la force, la beauté, la sagesse et la sensualité.

Dans ses œuvres elle travaille principalement avec la palette de couleurs de la galaxie, le rose, le mauve et le bleu et leurs variantes. Elle travaille beaucoup sur le monde de la fantaisie qu’elle aime.

La jeune artiste tunisienne a su dépasser son handicap et a organisé plusieurs expositions. Il n’y a pas de limites à ses illustrations, elle peut laisser libre cours à son imagination et créer un univers dans une peinture, son travail est également basé sur la spiritualité, la beauté et la nature. Vous pouvez découvrir et acquérir éventuellement une de ses œuvres sur sa page Olfa Dabbabï Digital artworks.

