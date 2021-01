Mondial Hand 2021: Tunisie vs Espagne , regarder le match du 19 janvier en streaming

La Tunisie affronte l’Espagne mardi 19 janvier 2021 dans le cadre de son 3ème match du championnat du monde de handball 2021 . Ce dernier match de la sélection tunisienne de handball au premier tour du Mondial égyptien, Tunisie vs Espagne est joué à partir de 18h00 au New Capital Sports Hall, Caire.

La Tunisie, actuellement dernière de son groupe B, a une chance sur 4 pour se qualifier au prochain tour du mondial handball 2021. Même si elle remporte le match contre l’Espagne, le champion d’Europe en Titre, sa qualification dépendra du résultat du match Pologne vs Brésil qui sera joué à 20h30.

Vous pouvez regarder le match Tunisie vs Espagne en direct live sur la chaine égyptienne ON Time Sports 3, sur Teledeporte et sur la chaine beinsports fr 3.

Le Streaming du match Tunisie vs Brésil est accessible sur IHF TV et sur la chaine youtube de telecom egypt.

Streaming du match Tunisie vs Espagne / Streaming match Pologne vs Brésil

https://www.youtube.com/c/telecomegypt

Tekiano