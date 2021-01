Salon Digital du Stage en ligne le 22 janvier: 300 opportunités de stage offertes

Un salon digital du Stage est proposé en ligne vendredi 22 janvier 2021 pour les étudiants à la recherche d’une opportunité de stage en Tunisie. Le salon est organisé par l’Université ULT, l’association des DRH ARFORGHE et SAFRANIA qui vont regrouper en ligne des entreprises Tunisiennes offrant des stages.

Plus de 300 opportunités de stage sont proposées lors de ce salon digital qui se déroule via la plateforme zoom de 9h30 à 12h30, vendredi 22 janvier. L’étudiant aura l’opportunité d’échanger avec des experts en ressources humaines et des CEOs d’une dizaines d’entreprises.

Cet évènement offre également la possibilité de découvrir plusieurs centaines d’offres de stages dans plusieurs domaines : Telecom, Agroalimentaire, Industrie, IT, HighTech, R&D… Les étudiants auront également la possibilité d’assister aux conférences plénières animées par des professionnels et experts en ressources humaines.

Le confinement a empêché la liaison physique entre les deux corps : académique et industriel. Réduisant ainsi l’intérêt des entreprises à recruter en stage et systématiquement les opportunités aux étudiants de découvrir les entreprises. C’est dans un espoir de venir en aide à un maximum d’étudiants toujours en quête de stage que cet e-Salon se veut être une occasion de raviver l’espoir, souligne Mounira BOUZOUITA, Présidente de l’ARFORG.

Déroulement du salon digital du Stage:

1. Conférence inaugurale: “Comment Réussir sa recherche de Stage”,

2. Présentation des entreprises du salon digital du stage,

3. Conférence 2 : “Les secrets d’un stage réussi pour une future embauche”,

4. Présentations des entreprises.

La participation est gratuite en s’inscrivant en ligne. Entre les conférences, les entreprises partageront leurs offres de stages et recevront les CVs.