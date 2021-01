Année scolaire 2020 – 2021: Fusion du 2e et 3e trimestre et annulation des vacances de février

Le ministère de l’éducation tunisien a décidé de fusionner les 2ème et 3ème trimestres de l’année scolaire 2020 – 2021 en une seule période d’évaluation et ce à partir du 04 janvier jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Part ailleurs, les vacances prévues du 04 au 07 février 2021 ont été annulées. Les vacances du printemps 2021 en Tunisie prévues en 15 au 24 mars sont maintenues. Le ministère de l’éducation précise qu’il n’y aura pas une année blanche.

Ces décisions interviennent après une séance de travail tenue mardi au centre national de la formation et de développement des compétence avec la participation du ministre de l’éducation Fathi Slaouti, à la tête d’une délégation du ministère, et en présence des secrétaires généraux des différents syndicats du secteur de l’éducation relevant de l’union générale tunisienne du travail (UGTT).

Les participants ont souligné l’impératif d’assurer les normes d’hygiène et de sécurité aux différents élèves et cadre éducatif ainsi qu’à tout le personnel des établissements éducatifs.

