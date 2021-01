Match Juventus vs Napoli, regarder le match de la Supercoupe d’Italia du 20 janvier en streaming

Le club de Juventus Turin s’oppose à Naples mercredi 20 janvier 2021 dans le cadre de la Supercoupe d’Italie 2021. Le match Juventus Turin vs Naples sera joué à Reggio d’Emilie en Italie, après deux éditions disputées en Arabie Saoudite.

La Supercoupe d’Italie oppose chaque saison le vainqueur de la Coupe d’Italie au champion de la Serie A. Elle sera disputée pour la 22e fois, en 33 éditions, sur le sol italien. La Juventus Turin est vainqueur de la Serie A, alors que Naples est vainqueur de la Coupe.

Le match Juve vs Naples sera diffusé en direct live sur les chaines Rai 1, Libye Sport et Sport TV 3. Vous pouvez regarder le streaming du match Juve vs Naples pour la Supercoupe d’Italie de 2021 sur raiplay.it ou la chaine Youtube de la série A.

Lien streaming match Juve Napoli :

