Spectacle Felliniana hommage au grand réalisateur Federico Fellini en streaming gratuit

La programmation culturelle de l’institut culturel italien en Tunisie, IICTunisi, se poursuit malgré l’impossibilité de réaliser les événements en présence du public. Après le concert de Andrea Griminelli, un spectacle de danse hommage au grand réalisateur italien Federico Fellini sera présenté le 20 janvier 2021 gratuitement en streaming.

Monica Casadei et sa compagnie Artemis Danza ont réalisé une nouvelle œuvre à l’occasion du centenaire de la naissance du grand metteur en scène, initiative originellement prévue au printemps 2020. Malheureusement, la pandémie a tout bouleversé et le spectacle qui était programmé à Tunis comme spectacle de fin d’année 2020, a du être annulé.

Le spectacle “Felliniana – Omaggio a Fellini” sera présenté en avant-première à l’occasion du 101ème anniversaire de Federico Fellini, et retransmis en streaming du Théâtre Galli de Rimini, mercredi 20 janvier à 21h, sur la page facebook de l’IICTunisi.

Le spectacle s’inspire du fantastique univers de Fellini, du parfum de La Dolce Vita, de la multitude de couleurs du cirque et de la puissance poétique de Nino Rota.

Trailer du spectacle hommage à Fellini :

Trailer Spettacolo Felliniana Omaggia Fellini ****Prima assoluta****

Ecco il trailer dello spettacolo che andrà in onda in diretta streaming sulla nostra pagina oggi alle ore 21. Non mancate!

Ambasciata d’Italia in Tunisia / Ambassade d’Italie en Tunisie Posted by IICTunisi on Wednesday, January 20, 2021

Felliniana – Omaggio a Fellini est inséré dans le cadre des initiatives pour l’inauguration du Musée que la ville de Rimini dédiera au metteur en scène et est présenté comme une manifestation spéciale de la « saison virtuelle » organisée par ATER Fondation sur la plateforme “Teatri nella rete » (Théâtre en ligne).

Federico Fellini est un réalisateur et scénariste italien né le 20 janvier 1920 à Rimini. Parmi ses films les plus notables il y’a “La Dolce Vita”, “La Strada”, “Les Nuits de Cabiria”, “Huit et demi”, “Intervista” et “Amarcord”. A son actif 5 oscars dont 1 oscar d’honneur pour l’ensemble de sa carrière et la palme d’or du festival de Cannes pour le film “La Dolce Vita”.

Tekiano avec IICTUNISI