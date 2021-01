Journées Chorégraphiques de Carthage 2021: Lancement de l’appel à candidature

L’Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques (ENPFMCA) annonce le lancement de l’appel à candidatures pour la participation à la 3ème édition des Journées Chorégraphiques de Carthage “Carthage Dance” prévues à Tunis du 4 au 11 juin 2021 selon l’amélioration de la situation sanitaire liée à la pandémie de la Covid 19.

Le dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidatures destinées aux chorégraphes tunisien(ne)s, d’Afrique, du Maghreb et du Moyen-Orient est fixé pour le 1er février 2021 lit-on dans le communiqué des Journées Chorégraphiques de Carthage. Ils doivent remplir le Formulaire : Appel à Participation Carthage Dance 2021 / Application Form: Call for Participation Carthage Dance 2021.

Les candidats porteurs de projets chorégraphiques contemporains de la Tunisie, du monde arabe et du contient africain sont invités à présenter des oeuvres autour de la thématique “Dignité”. Cette thématique, ajoute le communiqué, est une invitation à réfléchir sur le thème de la dignité du corps et sur les conditions des danseurs/chorégraphes dans le monde arabe et africain.

Les candidats ayant postulé pour l’édition 2020 de Carthage Dance qui a été annulée peuvent participer à l’appel à candidature 2021. “Carthage Dance” version 2021 se veut une plateforme arabo-africaine réunissant les différents acteurs culturels et programmeurs internationaux.

Tekiano