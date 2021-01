Tunisie – vaccin anti-Covid : Comment s’inscrire sur l’application EVAX en ligne et par SMS?

L’application “Evax” qui permet de s’inscrire à distance dans la campagne de vaccination anti-Covid 19 en Tunisie est prête et accessible à tous dès le 20 janvier 2021 et gratuitement à travers les téléphones portables ou via le site web, indique les ministres de la santé et des technologies de la communication.

Le ministre des technologies de la communication, Mohamed Fadhel Kraiem a précisé que cette application est mise à la disposition de toutes personnes, citoyens tunisiens et étrangers, souhaitant s’inscrire à distance à la campagne de vaccination anti-Covid 19 à travers les téléphones portables en utilisant le code : *2021# ou sur le site web www.evax.tn.

Procédure de l’inscription dans le cadre de la campagne de la vaccination contre le coronavirus:

Inscription via le téléphone portable:

Pour s’inscrire sur la liste des personnes souhaitant se faire vacciner il faut composer le *2021# sur son téléphone mobile. Par la suite les informations suivantes vous seront demandées :

* le numéro de la CIN

* la date de naissance

* le code postal

* le poids / la taille

* les antécédents médicaux

Sur le site evax.tn , il faut choisir la langue, la catégorie des citoyens à laquelle vous appartenez et remplir les renseignements demandés sur le formulaire en ligne.

Les groupes ciblés pour la vaccination conte le coronavirus ont été classés par priorité, les personnes âgées résidant dans les foyers pour personnes âgées et les personnes travaillant dans ces établissements seront vaccinés en premier, suivies des personnes âgées de 75 ans ou plus, les professionnels de la santé ayant une relation directe avec les personnes atteintes de la Covid-19, viennent par la suite les personnes âgées de 60 à 75 ans et d’autres professionnels de la santé, puis les personnes ayant moins de 60 ans, porteurs de maladies chroniques et les professionnels des métiers essentiels.

Par ailleurs, le ministre de la santé Faouzi Mehdi a signalé que la Tunisie recevra au début du mois d’avril 2021 plus de 6 millions de doses de vaccin anti-covid-19 dont 2 millions achetées directement auprès des laboratoires internationaux et 4 millions de doses commandées dans le cadre de l’Initiative internationale COVAX.

La plateforme eVAX est le résultat d’un travail et d’un engagement patriotique commun des équipes du CNI, ISIE, CIMS, ANSI, les opérateurs (Tunisie Télécom, Ooredoo et Orange), Ministère de la Santé et le Ministère des Technologies de la Communication.

