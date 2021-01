Avis aux entrepreneurs tunisiens: 4 programmes de soutien financés par le projet ENLIEN

Le projet ENLIEN est un projet d’appui à l’écosystème de l’entrepreneuriat tunisien. Il a été lancé en octobre 2018, avec un budget s’élevant à 5 millions d’euros. Il vise à encourager la jeunesse tunisienne à entreprendre à travers le financement de 5 programmes qui accompagnent et financent les porteurs de projets tunisiens à savoir : Start’Act Business Accelerator, Afkar, Souk El Kahina, Initiative Tunisie et Réseau Entreprendre Tunisie.

L’objectif général du projet ENLIEN est de promouvoir et d’accompagner des initiatives entrepreneuriales afin de lutter contre le chômage des jeunes et à dynamiser l’entrepreneuriat social et féminin à travers le soutien d’acteurs de l’écosystème entrepreneurial tunisien.

Les jeunes entrepreneurs tunisiens sont invités à postuler dans 4 programmes, parmi les initiatives soutenues et financés par le projet ENLIEN, qui lancent les appels à candidature suivants :

– AFKAR incubateur de projets innovants a lancé le 18 janvier 2021 un appel à candidature pour la 5ème cohorte consécutive pour participer à un programme d’une durée de 6 mois.

L’objectif du programme est de préparer l’incubé à lancer son projet avec des bases solides en offrant un accompagnement et un pack de service qui s’élève à 30.000 dinars. À la fin du programme, le porteur du projet aura développé son proof of concept, son prototype ou bien acquis ses premiers clients.

Fermeture des candidatures le 18 février 2021.

Lien pour postuler : https://afkar.co/fr/

– START’ACT BUSINESS ACCELATOR mené conjointement par Wiki Start-up et Carthage Business Angels est un accélérateur de startups. Les inscriptions pour postuler à la 7ème édition du programme sont ouvertes du 18 janvier 2021 jusqu’au 18 Février 2021.

Ce programme est destiné à accompagner les startups innovantes dans le développement de leurs projets à travers le financement, la formation et l’assistance technique pour accélérer l’accès au marché et faciliter la croissance des start-ups récemment créées.

Lien pour postuler : https://www.f6s.com/startactbusinessaccelerator2021/apply?fbclid=IwAR24Chg5bieWzLq7zMC4n1_7EftVnZXdQ9evDyYoR4BKTIRKu5pzGPNMGJk

– RESEAU ENTREPRENDRE est une association de chefs d’entreprise qui soutient la création de PME par un financement en prêts d’honneur, un accompagnement individuel par un chef d’entreprise qui dure jusqu’à 3 ans et un accompagnement collectif à travers une mise en réseautage des nouveaux lauréats avec les anciens incubés accompagnés via les clubs des lauréats. L’association dispose de 7 implantations régionales, elle couvre ainsi tout le territoire tunisien.

Site web : https://www.reseau-entreprendre.org/tunisie/

Réseau Entreprendre accepte le dépôt des candidatures toute l’année, il suffit de déposer une demande sur son site web.

– INITIATIVE TUNISIE s’inscrit dans la continuité d’une démarche entamée par Initiative France,

Elle accompagne des promoteurs avant et après la création de leurs entreprises, elle vise à renforcer les cinq plateformes du réseau d’Initiative Tunisie (Médenine, Gafsa, Sidi Bouzid, Kasserine, Jendouba, Kef et Kairouan) pour accroître leurs capacités de soutien aux entrepreneurs à travers l’octroi de prêts d’honneur.

Site web : http://initiative-tunisie.tn/

Initiative Tunisie accepte également le dépôt des candidatures toute l’année, il suffit de déposer une demande sur leurs site web.

Le projet ENLIEN s’inscrit dans le cadre de l’initiative JET (Jeunesse, Entrepreneuriat et Numérique en Tunisie) financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et mis en oeuvre par la Caisse des Dépôts et Consignations tunisienne (CDC) avec l’assistance technique d’Expertise France, l’Agence Publique Française de Coopération Technique Internationale.

