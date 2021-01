Pour partir à Vienne, Tunisair informe que les masques FFP2 sont obligatoires

Le port du masque de protection FFP2 est obligatoire pour accéder aux aéroports en Autriche à partir du 25 janvier 2021 informe la compagne nationale Tunisair dans un avis adressé aux passagers à destination de Vienne.

Elle ajoute que les enfants de moins de 06 ans et la personne dont la condition médicale particulière empêche le port du masque seront en particulier exemptés de cette obligation.

Les femmes enceintes et les enfants entre 6 et 14 ans peuvent porter les masques ordinaires.

⚠️COVID-19 : AVIS AUX PASSAGERS A DESTINATION DE VIENNE ⚠️

Chers passagers,

🛫 À compter du 25 janvier 2021, le port du… Posted by Tunisair on Friday, January 22, 2021

Ces informations sont fournies à titre indicatif, TUNISAIR recommande à ses passagers de se renseigner auprès des autorités compétentes pour avoir plus de détails.