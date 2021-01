Tunisie – météo : Pluies attendues à partir de la nuit du 22 janvier dans le nord et localement le centre

Le temps sera peu nuageux vendredi 22 janvier 2021 et partiellement couvert dans la plupart des régions de la Tunisie dans la journée. Des perturbations météorologiques sont attendues à partir de cette nuit. Des pluies éparses et orageuses sont prévues dans le nord et localement le centre.

Températures en légère hausse. Les maximales oscilleront entre 14°c et 18°c dans le nord et les hauteurs et entre 18°c et 22°c dans le reste des régions.

Vents forts près des côtes. Leur vitesse atteindra 60 km/h et mer très agitée.