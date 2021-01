Exposition collective “Géographie de l’intime” à la station d’art B7L9 du 29 janvier au 7 mars

La station d’art B7L9 de la Fondation Kamel Lazaar abrite une nouvelle exposition intitulée “Géographie de l’intime” à partir du 29 Janvier jusqu’au 7 Mars 2021. C’est nouvelle exposition collective qui regroupe des artistes du monde et proposera au public de découvrir les oeuvres de d’Amina Saoudi Aït Khay (Maroc-Tunisie), Hajra Waheed (Canada), Hanaa Malallah (Iraq), Stéphanie Saadé (Liban) et Shilpa Gupta (Inde).

Ces 5 artistes femmes avec 5 identités plurielles et universelles, explorent à travers une multiplicité de médium des trajets de vie, entremêlant la mémoire et la poésie, la grande Histoire et le vécu personnel, des trajectoires physiques, mentales et émotionnelles, une perception sensible et vivante de l’espace et du temps : une géographie de l’intime qui révèle une manière d’être au monde.

Toutes les œuvres de cette exposition sont des poèmes. Le choix délibéré de passer du polémique et du documentaire à l’elliptique et au poétique, permet une grande expressivité avec une matière inattendue.

Des œuvres à la fois conceptuelles et sensibles qui favorisent une économie de moyen au profit d’une richesse de sens. Des discours basés sur la poésie, la suggestion et la métaphore.

Cette exposition de groupe nous livre des indices, des signes, des pistes presque invisibles, qui se répondent les uns les autres. Les spectateurs sont invités à les décrypter, tel un archéologue face à des traces, des fossiles, des fragments.

La station d’art B7L9 à la Marsa informe que toutes les précautions nécessaires et les mesures sanitaires seront respectées afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Le port du masque est obligatoire ainsi que les consignes d’éloignement.

Tekiano