Ramadan 2021: Nouvelle série “Kan Ya Makanesh” d’Abdelhamid Bouchnak avec Hatem Belhaj

Dans le cadre des préparatifs de la grille ramadanesque du mois de Ramadan 2021 qui devrait débuter mi-avril, la télévision tunisienne informe les téléspectateurs qu’une nouvelle série télévisée intitulée “Kan Ya Makanesh” réalisée par Abdelhamid Bouchnak est en cours de préparation.

“Kan Ya Makanesh” est le titre de la nouvelle série d’Abdelhamid Bouchnak (qui a réalisé le film “Dachra” et le feuilleton Nouba) co-écrite avec Hatem Belhaj, le scénariste de série humoristique populaire tunisienne “Shoufli Hal”, et Aziz Jebali. Cette nouvelle série tunisienne spécial Ramadan 2021 sera produite par la télévision tunisienne et le producteur exécutif de la société “Cinetelfilm”; Habib Attia.

Le casting de la série “Kan Ya Makanesh” rassemble les acteurs tunisiens Saif Omrane, Jihed Cherni, Chawki Bouglia, Aziz Jebali, Mhadheb Rmili, Hela Ayed, Yassmine Dimassi, Kafon et plein d’autres. Elle se présente comme une série familiale et sera diffusée sur la chaine nationale Watania 1 durant la première moitié du mois de Ramadan. Chaque épisode durera entre 30 et 35 minutes.

