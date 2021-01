Tunisie – L’UGET boycotte la rentrée universitaire

L’union générale des étudiants de Tunisie (UGET) a annoncé lundi le boycott de la rentrée universitaire prévue, aujourd’hui, pour revendiquer la libération des étudiants arrêtés dernièrement lors des mouvements protestataires.



L’UGT a appelé, dans un communiqué, à condamner tous les auteurs de la violence à l’encontre des étudiants ayant manifesté au cours de ces derniers jours et à reporter la rentrée universitaire en l’absence des mesures préventives minimales contre le coronavirus.

تونس في 25 جانفي 2021

بيان

تعيش بلادنا في الآونة الأخيرة على وقع جملة من التحركات الاحتجاجية التي شملت الأحياء الشعبية… Posted by ‎الاتحاد العام لطلبة تونس – UGET‎ on Sunday, January 24, 2021

L’UGET souligne son adhésion et son soutien à tous les mouvements de protestation observés dans les différentes régions du pays pour contester les politiques de marginalisation et d’appauvrissement réaffirmant son engagement à défendre le peuple et à lutter contre l’oppression.