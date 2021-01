Tunisie – météo : Vents forts et légère baisse de températures

Des vents forts qui souffleront notamment sur les côtes nord de Tunisie avec une vitesse éteignant 60 km/ h sont attendus lundi 25 janvier 2021. L’Institut National de la Météorologie (INM) souligne que les bulletins d’alertes seront valables pour la navigation et la pêche maritime.

La Mer sera très agitée à forte agitée dans le Nord et agitée dans le reste des zones marines.Le temps sera partiellement nuageux, les nuages devenant denses sur le nord, avec des pluies éparses en fin de journée et temporairement orageuses et torrentielles sur l’extrême nord.

Une légère baisse de température est attendue, les maximales évolueront entre 13 et 17 degrés, dans le nord et les hauteurs et entre 18 et 23 dans le reste des régions.