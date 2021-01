Tunisie – Sonede : Coupure et perturbation de l’eau potable dans plusieurs zones des gouvernorats de Tunis, Ben Arous, Nabeul et Zaghouan

La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) informe qu’une coupure et une perturbation de la distribution de l’eau potable seront enregistrées, à partir du mardi 26 janvier à 12h, dans plusieurs zones des gouvernorats de Tunis, Ben Arous, Nabeul et Zaghouan.

Il s’agit des zones supérieures de Montfleury, Ouardia 5, Cité Ennour, Cité Ibn Sina, El Morouj 2, Jbal Jelloud et Sidi Fathallah (Tunis), les délégations de Ben Arous, Cité Saltane, Soliman et Fondouk Jedid (Nabeul) et Jbel el Ouest à Zaghouan.

Cette coupure est due à des travaux de maintenance programmés d’une panne survenue au niveau du canal principal de distribution des eaux d’un diamètre de 1600 mm du complexe ” Ghédir El Golla ” à la localité de Hrairia (Tunis), vers la banlieue Sud de Tunis au niveau du site des travaux du Réseau Ferroviaire Rapide (RFR) près de l’intersection de Ben Dahha. La distribution de l’eau reprendra progressivement, à partir du 28 janvier à 12H, a jouté la même source.