Mondial Hand 2021 : Calendrier des matchs des quarts et demi finales les 27 et 29 janvier

Le programme des quarts et demi-finales du Championnat du monde de handball Egypte-2021 est annoncé. Les quarts et demi finales du mondial hand 2021 sont prévues mercredi 27 et vendredi 29 janvier.

Ci dessous les calendrier des matchs des quarts et demi finales les 27 et 29 janvier en heures tunisiennes:

Quarts de finale mercredi 27 janvier 2021:

Danemark – Egypte (17h30)

France – Hongrie (20h30)

Suède – Qatar (20h30)

Espagne – Norvège (20h30)

Demi-finales vendredi 29 janvier 2021 :

Vainqueur Espagne – Norvège / Vainqueur Danemark – Egypte

Vainqueur France – Hongrie / Vainqueur Suède – Qatar