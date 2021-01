Tunisie – météo : Poursuite des pluies dans le nord et vent fort sur les côtes

Un vent fort est attendu sur les régions côtières et les hauteurs tunisienne mardi 26 janvier 2021. La vitesse du vent atteindra 70 km/h. Les bulletins de mise en garde restent en vigueur pour les activités de navigation et de pêche. La mer est très agitée à agitée.

Pluies éparses et orageuses continueront à abattre dans le nord durant les premières heures de la journée et seront accompagnées par la suite par des nuages passagers dans la plupart des régions.

Températures relativement en baisse. Les maximales oscilleront entre 10°c et 14°c dans le nord et les hauteurs et entre 16°c et 20°c dans le reste des régions. Elles atteindront 22°c dans le sud.