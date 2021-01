La Nuit des Idées 2021: Programme à Tunis, Sousse et Sfax jeudi 28 janvier

L’événement annuel “La Nuit des Idées” revient en 2021 et se déroule jeudi 28 janvier aux Instituts français de Tunis, Sousse et Sfax et dans plusieurs pays dans le monde en présentiel et en ligne.

La situation épidémique et couvre-feu imposé en Tunisie ont nettement réduit les activités organisées cette année dans le cadre de la nuit des idées mais ceci n’empêchera pas la tenue de débats, rencontres, ateliers, spectacles et projections.

Parmi les grands thèmes abordés cette année dans le cadre de la Nuit des Idées 2021, il y’a la (re) conquête de l’espace artistique, l’hybridation, l’esprit de la révolte, l’archéologie entre les deux rives et également des interludes musicaux entre musiques ancestrales, actuelles et d’ailleurs.

Des tables rondes sont prévus à Tunis, Sousse et Sfax, de la musique ainsi que des projections à l’Institut français de Tunisie.

Programme de la Nuit des Idées 2021 en Tunisie:

Télécharger (PDF, 1.17Mo)

Vous pouvez suivre la rencontre-débat « Si loin, si proche… » qui sera diffusée ce jeudi à 18h et non pas à 20h sur la plateforme du Lycée Gustave Flaubert. La table ronde « Ils nous manquent tant » organisée par l’Institut Francais à Sfax a été reportée à une date ultérieure.

Plus d’informations sur la Page Facebook de l’Institut Français de Tunisie.

