Le Bureau de Harvard en Tunisie prolonge son engagement pour six ans 

Le Centre des études sur le Moyen-Orient de l’Université de Harvard annonce le prolongement de son engagement en Tunisie pour six années supplémentaires. Le Bureau de Harvard en Tunisie va continuer à fournir un large éventail d’opportunités de recherche et de programmes via son Bureau de Tunis grâce à un don de 2 millions de dollars offert par son ancien étudiant de la promotion 1992, M. Hazem Ben-Gacem.

Le Bureau, qui avait ouvert ses portes en 2017 grâce déjà à un don de M. Ben Gacem, offre une passerelle aux étudiants et chercheurs de l’Université vers les institutions de recherche tunisiennes. Il sert d’incubateur pour l’analyse des changements sociaux, culturels, juridiques et politiques en évolution dans la Région et il joue le rôle de pôle intellectuel pour les chercheurs Tunisiens et ceux dont les travaux portent sur la Tunisie, le Maghreb, la Méditerranée et la Région, plus large, du Moyen-Orient.

Le Bureau de Harvard à Tunis offre une plateforme pour les étudiants et membres du corps enseignant de l’université pour approfondir leur connaissances et interagir avec la Tunisie, de poursuivre leurs travaux académiques sur la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), de perfectionner leur maîtrise de la langue arabe et leur connaissances de la diversité des civilisations qui ont traversé et se sont installées en Afrique du Nord durant les siècles. Depuis sa création, le Bureau a accueilli près de 100 étudiants et membres du corps enseignant de l’Université de Harvard.

« Élargir les contextes où se font l’enseignement, l’apprentissage et la recherche à Harvard a toujours été un élément crucial de l’engagement de l’Université à travers le monde. Je suis certain, et au vu des fondations solides qu’il a pu mettre en place ces dernières années, que le Bureau de Tunis du Centre des études sur le Moyen-Orient continuera à fournir de précieuses ressources aux étudiants et membres du corps enseignant de l’Université de Harvard et de susciter des opportunités de collaboration enthousiasmantes avec les partenaires locaux qui façonneront d’importants travaux dans tous les domaines et disciplines, » déclare M. Mark C. Elliot, vice-provost chargé des affaires internationales à l’Université de Harvard. Et d’ajouter, « Nous sommes vraiment reconnaissants envers le généreux support de M. Hazem Ben-Gacem, qui rend tout cela possible pour l’ensemble de la communauté Harvard. »

Les programmes qu’offre le Bureau de Tunis aux étudiants de Harvard, qu’ils soient inscrits au premier cycle ou aux cycles supérieurs, comptent la bourse d’études Harvard en Tunisie pour la recherche, le financement d’années sabbatiques de recherche pour les membres du corps enseignant de l’université, un programme d’été de langue arabe au profit des étudiants de premier cycle et de cycles supérieurs de Harvard, un stage d’hiver de trois semaines en Tunisie ouvert aux étudiants de l’université, ainsi qu’un éventail d’ateliers, de conférences et d’exposés sur des sujets d’actualité.

Le Bureau de Tunis organise également des initiatives spéciales, parmi lesquelles on compte, récemment, la redécouverte du milieu littéraire dans l’entre-deux-guerres en Tunisie : un projet en humanités digitales organisé en collaboration avec le Centre de Documentation Nationale, les Archives Nationales de Tunisie et la Bibliothèque Nationale de Tunisie. Durant l’été 2020, le Bureau a aussi produit : « After Lockdown : Histoires très courtes sur comment endurer une pandémie mondiale. » Il s’agit d’un film d’animation, co-produit par le Bureau de Harvard à Tunis et présenté en avant-première dans le cadre de la Harvard Worldwide Week 2020 et qui regroupe des récits personnels recueillis par le Bureau de Tunis et par le Centre des études Helléniques en Grèce.

Fondé en 1954, le Centre des études sur le Moyen-Orient soutient la recherche et l’enseignement d’un large éventail de sujets liés au Moyen-Orient et à l’Afrique du Nord. Des générations de chercheurs ont obtenu des diplômes dans le cadre de ses programmes, contribuant de leur compréhension approfondie de la Région dans leurs carrières dans les domaines universitaire, gouvernemental, des affaires, du journalisme et du droit.

Pour plus d’informations,visitez https://cmes.fas.harvard.edu/ ou envoyer un e-mail sur l’adresse cmes_tunisia@fas.harvard.edu

Tekiano avec communiqué

Lire aussi :

Avis aux cadres tunisiens : Postulez pour une bourse au Harvard Kennedy School of Government