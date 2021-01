Tunisie-météo: Températures en hausse et vents forts près des côtes

Le temps est marqué, jeudi 28 janvier 2021, par un vents fort près des côtes nord et sur les hauteurs, atteignant une vitesse de 70 km / h. Les bulletins de mise en garde restent en vigueur pour les activités de navigation et de pêche dans le nord du pays, où la mer est très agitée à agitée et agitée sur les côtes orientales.

Une hausse des températures est également prévue dont les maximales oscilleront entre 15 et 20 degrés dans le nord et les hauteurs, et entre 20 et 24 degrés dans le reste des régions. Passages nuageux dans la plupart des régions, et seront parfois abondants au nord et au centre.