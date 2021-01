Chedly Ayari, L’ancien gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) n’est plus

Chedly Ayari, plusieurs fois ministre, ambassadeur de Tunisie et ancien gouverneur de la Banque centrale de Tunisie de 2012 à 2018 est décédé jeudi 28 janvier 2021, à l’âge de 88 ans, selon un faire part de la BCT.

Chedly Ayari qui a été gouverneur de l’Institut d’émission et président du son Conseil d’administration du 23 juillet 2012 au 15 février 2018, avait auparavant, occupé plusieurs postes de responsabilité du temps de Bourguiba (1956-1987). Il avait été notamment, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports (1970), ministre de l’économie nationale (1972), puis ministre du plan (1974). Il avait également, occupé le poste d’ambassadeur de Tunisie à Bruxelles (Belgique) et au Luxembourg .

Il avait été doyen de la Faculté de droit et des sciences politiques et économiques de Tunis et avait occupé plusieurs postes de responsabilité dans des institutions financières internationales notamment, la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA).

La mort de Chadly Ayari, avait été annoncé mercredi par plusieurs médias puis démenti par l’ancien conseiller économique du gouvernement Taoufik Rajhi, sur sa page facebook.

Tekiano avec TAP