Exposition “Seconde Vie 6, Un temps pour Elles” du 29 janvier au 27 février à Elbirou Art Gallery

La 6ème édition de l’exposition “Seconde Vie, Un temps pour Elles” est prévue du 29 janvier au 27 février 2021 à Elbirou Art Gallery à Sousse. L’exposition “SECONDE VIE 6, un temps pour Elles” a été déprogrammée plusieurs fois en 2020 à cause de la pandémie du Coronavirus.

Elbirou invite cinq jeunes artistes talentueuses pour exposer leurs oeuvres à la 6ème édition de Seconde Vie: Houda Chaouch, Mouna Fradi, Arij Messaoudi, Ons Moslah et Sirine Touibi. A travers les œuvres qu’elles nous font découvrir, c’est une invitation au voyage qu’elles nous proposent … Juste « le temps pour Elles ».

Comme le dit le philosophe François Jullien, « La seconde vie est un moment où, conscient de ma propre mort à venir et du temps qui me reste à vivre, je décide de donner un nouvel essor à mon existence. C’est l’idée que la vie est faite de moments de tarissement mais aussi d’une capacité à franchir ce tarissement, donc de se redéployer dans un nouvel élan. C’est un moment où quelque chose se modifie de manière imperceptible au début, puis qui va se révéler à moi. Il y a alors ceux qui restent accrochés et s’épuisent dans le premier élan de leur vie, et ceux qui franchissent cette étape et s’ouvrent une seconde vie. », lit-on dans la description de l’événement.

Le vernissage de l’exposition “Seconde Vie 6, Un temps pour Elles” est prévu vendredi 29 janvier 2021 de midi à 18h. La galerie est ouverte tous les jours de 10h à 18h sauf le dimanche de 10h à 14h.

Pour cause de pandémie, le masque est obligatoire au sein de la galerie, et du gel hydro alcoolique est disponible.

Tekiano avec Elbirou Art Gallery